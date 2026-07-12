البريقة تمدد ساعات تشغيل نقاط «تعبئة الغاز» في بنغازي

أعلنت إدارة نقاط التعبئة الفورية بالمناطق الوسطى والشرقية في شركة البريقة لتسويق النفط، بدء العمل بنقاط التعبئة الفورية بمدينة بنغازي يوميًا من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 8:00 مساءً، اعتبارًا من اليوم.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية، أن بقية نقاط التعبئة الفورية في المناطق الوسطى والشرقية ستباشر العمل وفق التوقيت ذاته خلال الفترة القادمة.

وأكدت إدارة نقاط التعبئة الفورية أن اعتماد ساعات العمل الجديدة يأتي ضمن جهود تحسين مستوى الخدمة، وتسهيل حصول المواطنين على أسطوانات الغاز بصورة أكثر انسيابية، بما يلبي احتياجاتهم اليومية.

هذا وتعمل شركة البريقة لتسويق النفط على إدارة وتنظيم عمليات توزيع المحروقات والغاز في ليبيا، وتوفير الخدمات المرتبطة بإيصال المنتجات النفطية للمواطنين عبر نقاط التعبئة ومراكز التوزيع التابعة لها.