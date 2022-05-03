«البريقة» تنفي احتواء وقود البنزين على شوائب

نفت شركة البريقة لتسويق النفط، صحة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتواء وقود البنزين على شوائب والتي يشتبه بكونها مختلطة بالمياه.

وأكدت الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء، بأن الوقود المستلم من النواقل النفطية أو مستودعات الشركة خالي من الشوائب والمواد الملوثة، مشيرة إلى أنها تتبع نظام وإجراءات مشددة خاصة بالجودة والمراقبة لحركة السوائل وفق المواصفات الليبية 2013/495 الصادرة عن مركز المواصفات والمعيار الليبي، وذلك للتأكد من سلامة وجودة الوقود ومطابقته للمواصفات العالمية المعتمدة من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط.

وأشارت “البريقة” إلى أنه يتم التأكد من الشحنة من خلال الشهادة الصادرة في بلد المنشأ، وبأخذ عينة قبل عملية التفريغ من طرف جهةٍ محايدة (شركة تفتيش) وإجراء التحاليل اللازمة لها والتأكد من مواصفات وقياسات الشحنة، مع الاحتفاظ بعينات من كل شحنة مستلمة للرجوع إليها في أي وقت لاحق، أما بالنسبة للشحنات القادمة إلى مستودع رأس المنقار ومصراتة والزاوية يتم أخذ عينة متجانسة من قِبل المكتب المحايد بعد إجراء التحاليل عليها ومقارنتها بالمواصفات القياسية الليبية.

وأضاف البيان: “ومع ذلك فإن البريقة تتضامن مع المواطن فيما أصابه من ضرر وتطلب من ذوي العلاقة مراقبة عمليات تنظيف خزانات المحطات التي تخزن فيه الوقود بنوعيه البنزين والديزل وذلك لاحتمال وجود ترسبات نجمت جراء عمليات التفريغ داخل المحطات أو تآكل خزانات البعض الآخر بالإضافة لعدم إعطاء البعض مدة الاستقرار اللازمة قبل إعادة عملية التعبئة للسيارات”.

هذا ونوهت الشركة إلى أنها مسؤولة وتضع كافة مستنداتها الخاصة باستلاماتها ونتائج تحاليل منتجاتها أمام الجهات المعنية للفحص والتدقيق وأنها غير مسؤولة عن تغير مواصفات الوقود إن حدث خارج إطار مستودعاتها أو محطاتها التابعة إليها مباشرة”.