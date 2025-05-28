البريقة تواصل دعم الوقود شرقاً.. وصول ناقلة ديزل إلى طبرق

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن وصول ناقلة الوقود “هيستوريا بيرلي“ (HISTRIA PERLI) إلى رصيف ميناء الحريقة في مدينة طبرق، وذلك ضمن خطة التوريد المعتمدة لتعزيز إمدادات الوقود في المنطقة الشرقية.

وتحمل الناقلة شحنة تُقدر بـ32 ألف طن من وقود الديزل، حيث باشرت الفرق الفنية فور رسوها عمليات الضخ عبر الخط الرئيسي الممتد من الميناء إلى المحطة المساعدة، وصولًا إلى مستودع طبرق.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لضمان استقرار الإمدادات، وتأمين توفر الوقود في مختلف المناطق، بما يسهم في دعم استمرارية الخدمات الحيوية والقطاعات المرتبطة بالطاقة.

يذكر أن شركة البريقة لتسويق النفط هي إحدى الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، وتُعنى بتسويق وتوزيع المشتقات النفطية داخل البلاد. تأسست في عام 1971، وتتولى مسؤولية تأمين احتياجات السوق المحلي من الوقود (ديزل، بنزين، غاز الطهي)، بالإضافة إلى إدارة المستودعات، الموانئ النفطية، ومحطات التوزيع، بما يضمن استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الحيوية.