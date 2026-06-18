البريقة توضح آلية توزيع «الوقود والغاز» في المدن

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن صدور قوائم الدفعة الثانية والستين من المستفيدين من أسطوانات الغاز بمدينة بنغازي وضواحيها، والمُدرجين ضمن منظومة الحجز الخاصة بسنتي 2025 و2021.

وأوضحت الشركة أن على المواطنين الواردة أسماؤهم ضمن القوائم التوجه إلى مركز الاستلام ابتداءً من يوم غد الخميس الموافق 18 يونيو 2026، وذلك من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، على أن تستمر عملية الاستلام لمدة لا تتجاوز عشرة أيام.

وفي سياق متصل، جددت شركة البريقة تأكيدها استمرار متابعة عمليات الإمداد والتوزيع ضمن منظومة الطاقة الوطنية، من خلال استلام وتخزين ومناولة وتسليم المنتجات النفطية والغاز المسال وفق البرامج التشغيلية المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأشارت الشركة إلى أن مسؤولياتها تبدأ بعد استلام المنتجات النفطية من الموانئ أو المصافي، حيث تتولى تخزينها داخل مستودعاتها ثم تسليمها لشركات التوزيع التي تتولى بدورها إيصالها إلى محطات الوقود أو المستفيدين.

كما بيّنت أن برامج التزويد تشمل محطات الكهرباء والمرافق العامة والقطاعات الخدمية والإنتاجية، إضافة إلى متابعة توزيع الغاز المسال عبر مراكز التعبئة ونقاط الاستلام.

وأكدت البريقة أن وصول الوقود والغاز إلى المواطن يعتمد على تكامل منظومة متكاملة تضم النقل وشركات التوزيع والمراكز التشغيلية والجهات الرقابية، مع استمرار متابعة المختنقات الميدانية وتعزيز جاهزية المستودعات.

وشددت الشركة على أن استقرار الإمدادات يمثل مسؤولية مشتركة داخل المنظومة، مؤكدة استمرارها في أداء دورها التشغيلي لضمان انسيابية التزويد ودعم السوق المحلي.