البريقة توضح أسباب «ارتفاع الطلب» على الديزل

أوضحت شركة البريقة لتسويق النفط في بيان حديث لها أن الارتفاع المسجل في الطلب على وقود الديزل (النافطة) خلال الفترة الحالية يعود إلى مجموعة من العوامل التشغيلية المرتبطة بظروف الإمداد والاستهلاك داخل البلاد، مؤكدة أن الوضع يخضع للمتابعة المستمرة لضمان استقرار التوزيع.

وبيّنت شركة البريقة أن جزءاً من كميات الديزل جرى تخصيصه لدعم احتياجات الشركة العامة للكهرباء، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وتفادي أي انقطاعات محتملة في التزويد بالطاقة.

وأضافت الشركة أن أعمال العمرة والصيانة الجارية داخل مصنع الغاز أسهمت في زيادة الطلب على وقود الديزل، بعد تشغيل بعض الوحدات الكهربائية بشكل مؤقت بالاعتماد على الديزل بدلاً من الغاز الطبيعي، وهو ما انعكس على معدلات الاستهلاك خلال هذه الفترة.

وأكدت شركة البريقة لتسويق النفط أنها تواصل تنفيذ مهامها اليومية المتعلقة باستلام المحروقات وتخزينها وتوزيعها على مختلف مناطق البلاد، مشددة على استمرار عمليات الإمداد بشكل منتظم وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الحيوية دون انقطاع.

كما شددت الشركة على أهمية تعزيز الرقابة على حركة المحروقات والحد من عمليات التهريب والتسرب غير المشروع، معتبرة أن ذلك عنصر أساسي في دعم استقرار السوق المحلي وضمان عدالة التوزيع.

واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على أن عمليات التزويد بالمحروقات مستمرة بشكل اعتيادي، وأن فرق العمل تتابع عن كثب أي تغييرات في الطلب لضمان الاستجابة السريعة والفعالة لمتطلبات السوق.