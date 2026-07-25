البريقة توضح طبيعة دورها في دعم محطات الكهرباء بـ«الديزل»

أصدرت شركة “البريقة لتسويق النفط” بياناً توضيحياً للرأي العام، كشفت فيه عن طبيعة مهامها في دعم منظومة إنتاج الكهرباء، وأسباب الضغط الحالي على إمدادات وقود “الديزل” في السوق المحلي وقطاع النقل البري.

وأكدت الشركة أن الغاز الطبيعي يعد الوقود الأساسي والأول لتشغيل أغلب محطات توليد الكهرباء في البلاد، مشيرة إلى أن توفيره وإمداده يقعان حصراً ضمن اختصاصات الجهات الفنية المعنية بإنتاج الغاز.

الديزل وقودٌ مساند

وأوضحت “البريقة” أن دورها المباشر يكمن في توفير وقود “الديزل” كخيار مساند وبديل عند حدوث أي انخفاض في ضغوط الغاز أو تراجع كمياته الموردة للمحطات، وذلك لضمان استمرار عمل وحدات التوليد وتفادي خروجها عن الخدمة، لحين استعادة إمدادات الغاز لمستوياتها الطبيعية.

وأشارت الشركة إلى أنها قامت خلال الفترة الحالية بتوجيه كميات ضخمة من وقود الديزل لتغطية الاحتياجات الطارئة لمحطات الكهرباء، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية وحرصاً منها على تثبيت استقرار الشبكة الكهربائية والحد من ساعات طرح الأحمال.

إخلاء مسؤولية وتفاصيل فنية

وفي سياق متصل، نوهت الشركة إلى أن أي تفاصيل أو استفسارات تتعلق بمستويات إنتاج الغاز الطبيعي، أو أسباب هبوط ضغوطه وتراجع كمياته، تعد شأناً فنياً يخص الجهات المُنتجة للغاز دون غيرها.

تفهم لمعاناة سائقي الشاحنات

وحول الأزمة الخفيفة التي يواجهها قطاع النقل البري وسائقو الشاحنات، أعربت الشركة عن تفهمها الكامل للصعوبات الناجمة عن الضغط المتزايد على طلب الديزل، مؤكدة أنها تعمل على إدارة المخزون عمليات التوزيع وفق خطة تحافظ على الأولويات الوطنية وتوازن بين متطلبات محطات الكهرباء واحتياجات السوق المحلي.

واختتمت شركة البريقة بيانها بتأكيد التزامها التام بمسؤولياتها الوطنية، ومواصلة العمل لضمان استمرار تدفق إمدادات الوقود وفق الصلاحيات والمهام الموكلة إليها.