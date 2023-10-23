«البريقة» توقف التعامل مع 32 محطة وقود في الزاوية

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الاثنين، إيقاف التعامل مع 32 محطة تزويد وقود في الزاوية، والتي تقع عليها شبهة تهريب الوقود.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذا الإجراء يأتي بناء على كتاب من النائب العام أحيل إلى مجلس إدارة الشركة.

وأشارت شركة البريقة إلى أنه ستتم إحالة مخصصات تلك المحطات إلى المحطات العاملة تحت طائلة القانون ولا يوجد عليها شبهة، مؤكدة أنه قد تم إيقاف تزويد المحطات المذكورة حال استلام الشركة كتاب النائب العام.

وناشدت شركة البريقة لتسويق النفط كل شركات التوزيع بمتابعة أعمال التفتيش على المحطات التابعة لها بشكل دوري وما يضمن وصول الوقود لمستحقيه.

وفي وقت سابق، أفاد مكتب النائب العام بأن النيابة العامة تواصل تدابيرها الرامية إلى مجابهة نشاط الاتجار غير المشروع بالمحروقات في المنطقة الممتدة من مدينة الزاوية حتى منفذ رأس إجدير.

وذكر المكتب في بلاغ، أن المحامي العام بمكتب النائب العام، بحث المعلومات المرتبطة بقصور أداء واجب تمكين المواطن من الوصول إلى المحروقات عبر أدوات التوزيع المعتمدة؛ فَأنْبأت الأبحاث عن نشاطٍ رام مُرتَكبوه تحصيل منافع مادية غير مشروعة، بِتعمُّد مُفوَّضِي 32 أداة توزيع، التصرف في كميات الوقود، المخصصة لهم، لفائدة جماعات تهريب الوقود.

ورأى المحقق إنفاذ تدبير وقف أعمال تزويد تلك الأدوات بالمحروقات؛ وتوجيه شركات التسويق بمد أدوات التوزيع التي تمارس نشاط تجارياً منضبطاً بكميات الوقود المرصودة لفائدة الضالعين في النشاط الضار بالاقتصاد؛ لتنهض بغرض توزيع المحروقات على النحو الأمثل؛ ثم مضى المحقق في طلب الأشخاص المنخرطين في النشاط محل الملاحقة.