«البريقة» تُؤكد استمرارها في فتح مستودعاتها أمام شركات التوزيع

أرجعت شركة البريقة لتسويق النفط، زيادة الازدحام داخل محطات الوقود في العاصمة طرابلس، إلى ارتفاع ساعات طرح الأحمال، بالرغم من توفر مصادر طاقة بديلة بمعظم محطات الوقود.

وأكد رئيس لجنة الإدارة بالشركة إبراهيم أبوبريدعة في خطاب موجه إلى وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، استمرار الشركة في فتح مستودعاتها أمام شركات التوزيع وشركات النقل لتنفيذ طلبياتها طيلة الـ24 ساعة وتعاونها الدائم مع جميع الجهات المختصة وذات العلاقة؛ من أجل وضع حل لمختنقات توزيع الوقود.

وأشارت الشركة إلى أنها ومنذ أن لاحظت الازدحام طلبت من جميع شركات التوزيع وجمعيات النقل باستمرار فتح مستودعاتها على مدار الساعة، مناشدة الجهات الأمنية والمختصة والمواطنين؛ التعاون معها لحل هذه الإشكالية، مطمئنة المواطنين في الوقت ذاته بخصوص توفر الوقود.