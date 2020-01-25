«البريقة» تُؤكد توفر القدر الكافي من رصيدها الاحتياطي لغاز الطهي

مجموع الأسطوانات التي تم توزيعها في شهر يناير وصل لنحو 124 ألف أسطوانة. [البريقة لتسويق النفط]

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط استمرار بيع غاز الكهي من نقطة التوزيع المباشر من مستودعي الهاني والزاوية، وبالسعر الرسمي وهو ديناران لأسطوانة 11 كيلوغرام و 2.5 دينار لأسطوانة 15 كيلوغرام.

وفي سياقٍ ذي صلة، أكد منسق المستودع ومستخدمو وحدة تعبئة أسطوانات الغاز بمستودع الزاوية النفطي أنهم يبذلون قصارى جهدهم؛ من أجل رفع القدرة الإنتاجية للمستودع لتوفير القدر الكافي من الرصيد الاحتياطي من خلال العمل بالفترتين الصباحية والمسائية، وأن التوزيع مستمر على نقاط التوزيع الأخرى، وذلك في محاولة من شركة البريقة للقضاء على المختنقات.

يُشار إلى أن مجموع الأسطوانات التي تم توزيعها منذ تاريخ الـ14 من يناير إلى الآن وصل لنحو 124 ألف أسطوانة، في مدة لا تتجاوز العشرة أيام لكل من الموزعين وللمواطنين مباشرة عن طريق نقطة التوزيع.