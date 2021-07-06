«البريقة» تُؤكد توفر الوقود بجميع مستودعات الشركة

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط، بأن الوقود متوفر بجميع مستودعات الشركة، وأن العمليات التشغيلية وعمليات التزويد لشركات التوزيع تسير بشكل طبيعي.

وطمأنت الشركة المواطنين بأن الوقود متوفر في مستودعات الشركة ولا داعي لظاهرة الازدحام على المحطات خاصة بعد انخفاض درجات الحرارة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن عدم استقرار شبكة الكهرباء وزيادة ساعات طرح الأحمال أربك عمل أغلب محطات توزيع الوقود.

كما أكدت شركة البريقة لتسويق النفط بأن شركات التوزيع والتي تتبعها محطات الوقود مستمرة في استلام طلبياتها بشكل طبيعي، واستمرار رجال البريقة في تسيير الطلبيات.