«البريقة» تُؤكد توفر الوقود بجميع مستودعات الشركة

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط، بأن الوقود متوفر بجميع مستودعات الشركة، وأن العمليات التشغيلية وعمليات التزويد لشركات التوزيع تسير بشكل طبيعي.

وطمأنت الشركة في بيان اليوم الأحد، المواطنين بأن الوقود متوفر وأن عمليات تزويد المحطات عن طريق شركات التوزيع تتم بشكل اعتيادي من خلال مستودعات الشركة بكافة المناطق.

ودعت شركة البريقة كافة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات الكاذبة التي تهدف إلى خلق الفوضى ومن ورائها مصاصي الوقود لغرض استغلاله والمتاجرة به بأسعار عالية، بحسب بيان الشركة.

وطالبت شركة البريقة لتسويق النفط، من المواطنين التحلي بروح المسؤولية اتجاه البلاد والعباد وحفاظا على الأمن العام.

كما طالبت الشركة من شركات التوزيع فتح أبواب المحطات أمام المواطنين للعمل في ساعات مبكرة صباحاً ليتم توزيع الوقود بشكل منظم للمواطن.

وأشارت “البريقة” إلى ربط ناقلة الوقود بميناء الزاوية صباح اليوم، واستمرار تعزيز الأرصدة بجميع مستودعات الشركة وفق المعتاد، كما أن حركة برمجة النواقل ودخولها تسير بشكل طبيعي، لافتة إلى أن شركات التوزيع مستمرة في فتح أبواب التزويد بالمحطات إلى حين انفكاك الأزمة.