«البريقة» تُؤكد توفر الوقود بجميع مستودعات الشركة

طمأنت شركة البريقة لتسويق النفط، المواطنين بأن الوقود متوفر بجميع مستودعات الشركة، وأن العمليات التشغيلية وعمليات التزويد لشركات التوزيع تسير بشكل طبيعي.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، اليوم الأربعاء، أن المحطات تُعاني جراء طرح الأحمال بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة.

ونوهت شركة البريقة بأنه على الرغم من توفر المصادر البديلة للطاقة داخل أغلب المحطات التابعة لشركات التوزيع إلا أن ذلك غير كافي بسبب ارتفاع درجة الحرارة الأمر الذي تسبب في حدوث بوادر ازدحام على المحطات.

وناشدت الشركة المواطنين بالتحلي بالمسؤولية المشتركة من أجل قطع الطرق والوسائل المسببة للأزمات غير المبررة، بحسب الشركة.

وفي وقت سابق، أرجعت لجنة متابعة أزمة الوقود والغاز، ازدحام المواطنين على محطات توزيع الوقود لغرض التزود بالوقود، إلى انقطاع التيار الكهربائي عن معظم المحطات.

وذكرت اللجنة في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية، أن هذا الازدحام ليس بسبب نقص في مادة الوقود، بل هو راجع للانقطاعات المتواصلة في التيار الكهربائي عن معظم المحطات، مؤكدة على توفر الوقود بأنواعه بمستودعات شركة البريقة لتسويق النفط.

وأهابت لجنة متابعة أزمة الوقود والغاز بكافة المواطنين عدم الانجرار وراء الشائعات وعدم التزاحم على المحطات، وأن يتحلوا جميعا بالمسؤولية الأمنية التعاونية حتى نرى بلادنا تنعم بالثبات والاستقرار في كافة نواحي الحياة والخدمات التي تقدم للمواطنين، بحسب البيان.