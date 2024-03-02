«البريقة» تُؤكد توفر الوقود على مدار الساعة

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم السبت، أن الوقود متوفر وأن محطات الوقود التابعة للشركة تعمل على مدار الساعة.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن توزيع الوقود يتم من الناقلة أنوار النصر المحملة بأكثر من 31 مليون لتر والراسية بميناء طرابلس البحري.

وطمأنت شركة البريقة المواطنين بأن مادة الوقود متوفرة في جميع مستودعات الشركة وأن عمليات تزويد المحطات تسير بشكل طبيعي.

#تنبيه للسادة المواطنين. رست ظهر اليوم السبت، الموافق 02 مارس 2024م؛ الناقلة أنوار النصر بميناء طرابلس محملة بأكثر من… تم النشر بواسطة ‏شركة البريقة لتسويق النفط‏ في السبت، ٢ مارس ٢٠٢٤