«البريقة» تُؤكد توفر الوقود في مستودعاتها

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم السبت، توفر الوقود بأنواعه المختلفة بمستودعات الشركة وبمحطات التوزيع بكافة المناطق.

وطمأنت لجنة إدارة الشركة المواطنين بتوفر الوقود في كافة محطات الشركة وبعض المحطات الأخرى التابعة لشركات التوزيع والتي ستكون مفتوحة أمام الجمهور وعلى مدار الساعة واليوم، داعية إلى عدم الازدحام أمام محطات التوزيع.

كما أكدت الشركة أن عملية تدفق الوقود من المصدر تسير بصورة طبيعية من خلال الموانئ البحرية والمصافي المحلية.

ودعت شركة البريقة لتسويق النفط، أصحاب محطات الوقود التي تواجه صعوبة في التزود من قبل الشركات التابعة التوجه للتزود مباشرة من مستودعات الشركة شريطة أن تكون ضمن المحطات المعتمدة لديها بمنظومة المبيعات المركزية ووفقاً لكميات ومعدلات التوزيع المعتادة حفاظاً على الأمن القومي للبلاد.