«البريقة» تُؤكد توفر الوقود في مستودعاتها

طمأنت شركة “البريقة” لتسويق النفط المواطنين بأن الوقود متوفر وأنها مستمرة في تنفيذ كل الطلبيات لصالح كافة شركات التوزيع.

وأكدت الشركة في بيان لها، أن مستودعاتها تعمل كذلك بشكل اعتيادي والأرصدة التشغيلية بمختلف المستودعات التابعة لها تشهد سعات تخزينية مطمئنة.

وأشارت “البريقة” إلى أن الاستلامات بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط من واردات المصافي والنواقل النفطية على كامل الساحل الليبي تسير وفق العمليات المجدولة.

وناشدت الشركة المواطنين التحلي بروح المسئولية، وعدم الانقياد وراء الإشاعات الخاصة بالوقود، مما سينتج عنها ازدحام داخل المحطات وخلق أزمة تُرهق كاهل المواطن بالاصطفاف بالمحطات دونما أي مبرر.