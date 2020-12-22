«البريقة» تُؤكد توفر الوقود وتدعو إلى عدم الانجرار وراء الشائعات

طمأنت شركة البريقة لتسويق النفط المواطنين بأن الوقود بكافة أنواعه متوفر بجميع مستودعات الشركة.

وأفادت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن العمل جاري ومستمر بالتوزيع المباشر من الناقلة أنوار الخليج بميناء طرابلس البحري بعد أن غادرت الناقلة أنوار أفريقيا مرفأ ميناء طرابلس البحري و أفرغ كامل حمولتها من وقود البنزين.

كما أفادت الشركة بأن الناقلة أنوار ليبيا والتي قد تم الإعلان عنها في وقت سابق قد وصلت أيضا منطقة المخطاف، مشيرةً إلى أن عمليات التزويد لشركات التوزيع مستمرة ولم تتوقف إلى كافة المناطق وبكميات تُلبي احتياجات المواطنين.

كما دعت شركة البريقة المواطنين إلى المزيد من الوعي ونبذ كل مظاهر الفوضى، وتوخي الحذر من الاستماع للإشاعات المغرضة والأخبار الكاذبة المثيرة للفتنة، والتحلي بروح المسؤولية.