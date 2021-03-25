«البريقة» تُؤكد توفر الوقود وتُناشد الجميع بالتعاون والتحلي بروح المسؤولية

طمأنت شركة البريقة لتسويق النفط، المواطنين أن الوقود متوفر، وبأن نواقل الوقود تدخل لميناء طرابلس البحري وفق البرنامج المعد والمعتمد لذلك.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوكن اليوم الخميس، أنه تعذر دخول بعض النواقل المحملة بالوقود اليومين الماضيين بسبب سوء الأحوال الجوية، والتي عادة ما تحدث في مثل هذه الظروف، غير أن الشركة تقوم بتوفير الكميات المطلوبة من مستودعات الشركة بمصراتة والزاوية للمحطات مباشرة لتلبية متطلبات واحتياجاته المحطات الواقعة داخل نطاق العاصمة طرابلس الكبرى.

وأشارت شركة البريقة إلى أن التوجيهات الصادرة عنها بالاستمرار في عمليات التزود من ميناء طرابلس البحري، وأيضاً وعلى مدار الساعة، بعد رسو الناقلة أنوار ليبيا والتي باشرت عمليات التزويد لشركات التوزيع صباح هذا اليوم، كما أن الناقلة أنوار أفريقيا حالياً كذلك موجوده على منطقة المخطاف.

وناشدت الشركة الجميع بالتعاون والتحلي بروح المسؤولية وعدم الإنجرار وراء الإشاعات المغرضة، والمساعدة في احتواء الأزمة والتي توقعت انحسارها خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع.

كما نوهت الشركة بأنها قد نجحت في إجراء عملية الصيانة واستعادة قدرتها التخزينية التي كانت قد فقدتها كليا أثناء الاشتباكات والعمليات العسكرية المسلحة، وبأن أول خزان سيدخل الخدمة خلال الأسبوع الأول من الشهر القادم، وطمأنت الجميع بأنها على متابعة شخصية ومستمرة مع رؤساء لجان إدارات شركات التوزيع وما هي إلا ساعات وتنحسر ظاهرة الازدحام، وفقاً لشركة البريقة.

وأضافت الشركة: “كما أننا نستبشر خيراً في تذليل بعض الصعوبات التي تواجه هذا القطاع من خلال اجتماعات المؤسسة الوطنية للنفط وحكومة الوحدة الوطنية التي تفهمت الوضع القائم ووعدت بتقديم الدعم اللازم في سبيل الخروج من هذه الضائقة وبشكل دائم”.

كما أكدت الشركة على حرص المؤسسة الوطنية للنفط وجميع العاملين بشركة البريقة لتسويق النفط في استحواذ كل العراقيل والمشاكل ريثما نصل جميعا إلى الحلول الناجعة والدائمة لاستقرار عمليات التزويد الآمن والذي بدأت بوادره تتضح جلياً، بحسب الشركة.

وتقدمت شركة البريقة بالشكل لكل من ساهم ويساهم في حل هذه المشاكل، وقالت: “نحن على ثقة المواطن وتفهمه فكونوا على ثقة بأن ما يحصل سوى عمليات تشغيلية فرضتها بعض ظروف الأحوال الجوية تزامنت مع محدودية السعات التخزينية، غير أننا على يقين بأننا وبعزيمة الرجال وبتفهمكم سنتغلب عليها خلال الساعات القادمة”.