البريقة تُحكم السيطرة على «تدفق البنزين».. خطط تشغيلية منتظمة

تُواصل شركة البريقة لتسويق النفط، عبر ميناء طرابلس البحري، تنفيذ عمليات استلام وتفريغ شحنات وقود البنزين (95)، وذلك وفق البرامج التشغيلية المعتمدة، في إطار جهود تهدف إلى ضمان انسيابية عمليات الاستلام والتخزين وتخصيص الكميات المقررة لشركات التوزيع.

وشهد يوم الجمعة 29 مايو 2026 استمرار عمليات السحب من ميناء طرابلس البحري، حيث بلغت كميات المسحوبات من شركات التوزيع من البنزين نحو 8.260 مليون لتر، وذلك ضمن الجداول التشغيلية المعتمدة لتزويد المحطات التابعة لها بالوقود.

وتؤكد المؤشرات التشغيلية استمرار عمليات الاستلام والتفريغ والتخزين داخل الميناء بشكل متواصل، بالتزامن مع استمرار شركات التوزيع في تنفيذ طلباتها وسحب مخصصاتها وفق الخطط المعتمدة، بما يعكس استمرارية العمل في مختلف مراحل منظومة الإمدادات النفطية.

كما تواصل شركة البريقة لتسويق النفط أداء مهامها في استلام المحروقات وتفريغها وتخزينها وإدارة المستودعات وتخصيص الكميات لشركات التوزيع، وذلك بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط والجهات ذات العلاقة، بما يضمن استمرار العمليات التشغيلية وفق الخطط الموضوعة.

هذا وتُعد شركة البريقة لتسويق النفط إحدى الجهات الرئيسية المسؤولة عن إدارة وتوزيع المحروقات في ليبيا، حيث تتولى تنظيم سلاسل الإمداد من الاستلام حتى التوزيع، بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط، لضمان استقرار تزويد السوق المحلي بالوقود.