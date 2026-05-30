البريقة تُسرّع الإمدادات.. ضخ واسع لـ«البنزين» في طرابلس الكبرى

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن توزيع نحو 6 ملايين لتر من وقود البنزين في منطقة طرابلس الكبرى حتى الساعة 12:00 ظهرًا من يوم السبت 30 مايو 2026، وذلك ضمن برنامج توزيع مستهدف يبلغ 8.300 مليون لتر.

وأوضحت الشركة أن عمليات التوزيع تمت خلال نصف يوم، في إطار جهود تشغيلية مكثفة نفذتها شركات التوزيع بالتنسيق مع شركة البريقة لتسويق النفط والجهات المساندة، بما أسهم في تعزيز تزويد محطات الوقود ورفع مستوى توفر البنزين داخل مختلف مناطق طرابلس الكبرى خلال وقت قياسي.

وأكدت أن هذه المؤشرات تعكس سرعة وكفاءة منظومة الإمدادات النفطية في الاستجابة لمتطلبات السوق، متى توفرت الشحنات بالكميات المطلوبة واستمرت عمليات الإمداد بشكل منتظم.

كما أعربت شركة البريقة لتسويق النفط عن تقديرها للعاملين في الموانئ والمستودعات، وسائقي شاحنات نقل الوقود، ومشرفي المحطات، وفرق التشغيل والتفتيش والرقابة، إلى جانب الجمعية العربية لنقل الوقود ومشتقاته، وشركات التوزيع، وكافة عناصر العمل الميداني الذين أسهموا في تنفيذ عمليات التوزيع.