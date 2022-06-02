البريقة تُطمئن المواطنين بتوفر البنزين في محطات الوقود

أفادت شركة البريقة لتسويق النفط بأنّ توزيع البنزين والديزل على محطات الوقود تسير بشكل اعتيادي وطبيعي.

وذكرت البريقة في بيان لها أنّها تطمئن المواطنين أن الوقود متوفر، حيث أنّها مستمرة في توزيع الوقود على مختلف المناطق وتنفيذ كل الطلبيات لصالح شركات التوزيع كافة.

وارجعت البريقة اسباب الازدحام على محطات تزويد الوقود، إلى زيادة ساعات طرح الأحمال على محطات الوقود بالرغم من توفر مولدات الطاقة لمعظم المحطات.

وأضافت البريقة أنّ الأرصدة التشغيلية بمختلف مستودعات الشركة تشير لوجود سعات تخزينية مطمئنة، وأنّ عمليات الإستلام تجرى بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط، وفق العمليات المجدولة مسبقا.