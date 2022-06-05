«البريقة» تُعلن انحسار ظاهرة ازدحام محطات الوقود في العاصمة

أعلنت شركة “البريقة” لتسويق النفط، عن انحسار ظاهرة ازدحام محطات الوقود بالعاصمة، وعودة العمل بالمحطات منذ الليلة الماضية بشكل طبيعي.

وتقدمت لجنة إدارة الشركة بالشكر لكل من ساهم في احتواء الأزمة من العاملين لديها على مختلف مواقعهم، مشيرة إلى أنها أعلنت فور ملاحظتها للازدحام فتح مستودعاتها للعمل على مدار الساعة بكل من العاصمة طرابلس والزاوية ومصراتة أمام شركات التوزيع والشركات الناقلة لتلبية احتياجات المواطن، كما تقدمت بالشكر لجهود ودعم المؤسسة الوطنية للنفط، وعلي التعاون الجاد والمثمر من قِبل شركات التوزيع و جمعية نقل الوقود.

ولفتت اللجنة في بيان لها، إلى أنه على الرغم من الصعوبات والتحديات التي تواجهها فإنها تؤكد استمرار فتح مستودعاتها على مدار الساعة أمام شركائها في العمل من شركات التوزيع والشركات الناقلة، معبرة عن أملها في مواصلة الجهات الأمنية المختصة تنظيم ومراقبة توزيع الوقود لضمان وصوله لمستهلكيه ومستحقيه من المواطنين.