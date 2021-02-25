«البريقة» تُعلن عن رسو الناقلة أنوار الخليج في ميناء طرابلس البحري

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن رسو الناقلة أنوار الخليج صباح اليوم الخميس في ميناء طرابلس البحري.

أفادت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، وصول الناقلة النفطية “أنوار الخليج” المحملة ب 34,000,000 مليون لتر من وقود بنزين السيارات وذلك بعد مغادرة الناقلة أنوار النصر رصيف التفريغ.

وباشرت الناقلة أنوار الخليج في تفريغ حمولتها علي شركات التوزيع لتصل إلى مختلف محطات الوقود التابعة لها

وطمأنة البريقة لتسويق النفط المواطنين بأن العمليات التشغيلية والتزويد لشركات التوزيع مستمرة والوقود متوفر وإن عملية استمرار الإمدادات من مستودعات الشركة كذلك مستمرة ودعت المواطنين إلي عدم الإزدحام على محطات الوقود.

وفي سياق متصل، في وقت سابق قد نوهت البريقة المواطنين على عدم الإنجرار وراء الشائعات التي تهدف الي خلق أزمة ليس لها مبرر تنعكس علي المواطن البسيط، وان عمليات التوزيع المباشر من الميناء سببه خروج الخزانات الاستراتيجية التابعة للشركة عن العمل بسبب تعرضها للتدمير جراء الحروب والاشتباكات المسلحة والتي تحتاج لميزانية مالية كبيرة لصيانتها و إعادة بنائها و تشغيلها وهو الامر الذي يحتاج لدعم من السلطة التنفيذية بالدولة.