«البريقة» تُعلن عن عودة الخدمة بمستودع طرابلس النفطي قريباً

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الخميس، عن عودة الخدمة بمستودع طرابلس النفطي بطريق المطار قريباً.

وأفادت الشركة في بيان، بأن فرق الصيانة بالمستودع انتهت من تجهيز ما نسبته 90% من أعمال الصيانة لخزان وقود البنزين رقم (120) بسعة تخزينية تقدر بـ(25) مليون لتر لدخوله حيز التشغيل قبل شهر رمضان المبارك بعد عمليات الصيانة التي قام بها عناصر قسم صيانة خطوط الأنابيب النفطية بالتعاون مع قسم الصيانة ومنسقية التفتيش والمتابعة بمستودع طرابلس النفطي.

كما أفادت شركة البريقة بقرب انتهاء أعمال الصيانة على الخزان رقم (123) بسعته التخزينية التي تقدر هي الأخرى بحوالي (25) مليون لتر ودخوله العمل قبل شهر مايو القادم.

وأوضحت الشركة أن لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط سخرت كل الإمكانيات المتاحة لإنجاز هذا العمل في موعده من أجل عودة الأمور إلى نصابها الطبيعي بأن يكون للشركة مخزون إستراتيجي للوقود داخل مرافقها، ولكي تنتهي الحلول المؤقتة التي فرضتها الظروف على الشركة، وهي حلول قدمت من أجل راحة المواطن وضمان حقه في الوقود، وفقاً للشركة.

وأشارت شركة البريقة إلى أنها وبدعم من المؤسسة الوطنية للنفط استطاعت رغم ضعف الإمكانيات والضغط الهائل توفير احتياجات الوطن والمواطن، بحسب البيان.

خبر #خزانات_مستودع_طرابلس_تعود للخدمة قريباً. رجال البريقة على موعدهم رغم الظروف، فقد انتهت فرق الصيانة بمستودع طرابلس… تم النشر بواسطة ‏شركة البريقة لتسويق النفط‏ في الخميس، ١ أبريل ٢٠٢١