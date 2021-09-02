«البريقة» تُعلن نجاح استعادة وتشغيل مستودع مطار طرابلس العالمي

أعلنت شركة “البريقة” لتسويق النفط، أمس الأربعاء، عن نجاحها في استعادة وتشغيل مستودع مطار طرابلس العالمي بعد الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة التأهيل لجميع الخزانات والمضخات والمعدات التشغيلية التي تضررت بفعل الاشتباكات المسلحة.

وأفادت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن المستودع سيوفر سعة تخزينية لمنتج كيروسين الطيران تصل إلى 3000 م3 يتم من خلالها تزويد مستودع مطار معيتيقة ومنه إلى الطائرات التابعة لشركات الخطوط الجوية.

ونوهت بأنه بتشغيل هذا المستودع ستقضي على خطر وتكاليف النقل الباهظة التي كانت تتكبدها الشركة جراء عملية نقل الكيروسين التي كانت تتم من مستودعي مصراتة والزاوية.

ولفتت شركة “البريقة” إلى أن هدفها القادم هو تطوير مستودع جنزور ليكون نقطة استلام وتخزين بحرية وتأمين لحاجيات العاصمة والمناطق المحيطة من المشتقات النفطية وتوفير مخزون استراتيجي يغطي احتياجاتها لعدة شهور.