«البريقة» تُناشد الجهات الأمنية بحماية سائقي شاحنات الوقود

أعلنت شركة “البريقة” لتسويق النفط، اليوم الجمعة، اعتصام سائقيها بسبب تكرار حالات الاعتداء على سيارات نقل الوقود.

وناشدت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، الجهات الأمنية بتحمل مسئولياتها و توفير الحماية لسائقي شاحنات نقل الوقود ومشتقاته والتابعين لشركات التوزيع.

وأخلت شركة البريقة مسؤوليتها من أي مختنقات أو ازدحام قد يحدث أمام محطات الوقود بسبب الاعتداءات والاعتصامات.

وطمأنت الشركة المواطنين بتوفر الوقود بكافة مستودعاتها، مشيرة إلى أن سبب غلق بعض المحطات الوقود أبوابها أمام المواطنين، اليوم، هو ما حدث من عملية اعتداء على سائق شاحنة بطريق المطار في طرابلس.