«البريقة» تُناشد المواطنين بعدم الانجرار وراء الشائعات

ناشدت شركة البريقة لتسويق النفط، الخميس، المواطنين بعدم التزاحم غير المبرر أمام محطات الوقود، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تهدف لخلق أزمات غير مبررة.

وأكدت الشركة في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، على استمرار تدفق الإمدادات عبر مستودعاتها بالمنطقة الغربية والوسطى لمدينة طرابلس، وتزويد المحطات مباشرة الأمر الذي ساهم في تغطية ما نسبته 90٪ من إجمالي المحطات بمدينة طرابلس وطرابلس الكبرى.

وأوضحت الشركة أنها تسعى مع المؤسسة الوطنية للنفط، لحل كل الاختناقات مع الجهات المعنية والخاصة بعمليات توريد المحروقات، وصيانة خزانات مستودع طرابلس النفطي الاستراتيجية التي تدمرت بسبب الحروب والاشتباكات المسلحة.

وأشارت شركة البريقة إلى أن هناك ناقلتين محملتين بالوقود ستدخلان ميناء طرابلس البحري وستباشران عمليات الضخ وتزويد شركات التوزيع، مشيرة إلى أن سوء الأحوال الجوية بالبلد المورد كانت السبب المباشر في تأخر دخول النواقل في موعدها.

وأفادت بأن ميناء طرابلس البحري سيشهد يوم الجمعة، دخول عدد (2) نواقل محملة بوقود البنزين ولتباشر الأولى “أنوار أفريقيا” عملية الضخ لتزويد شركات التوزيع بعد استكمال “أنوار الخليج” كامل شحنتها والأخرى “أنوار ليبيا” والتي ستكون في الانتظار علي منطقة المخطاف.

ونوهت الشركة على المواطنين بضرورة التحلي بروح المسؤولية وعدم الانجرار وراء أي شائعات هدفها المواطن البسيط وطمأنت بأن الوقود متوفر وإن إجمالي الكميات الموزعة علي منطقة طرابلس قد تجاوزت 5.000.000 مليون لتر يومياً.

كما ناشدت شركة البريقة المواطنين بعدم التزاحم غير المبرر والذي يربك المشهد العام، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تهدف لخلق أزمات غير مبررة، بحسب الشركة.