البريقة تضخّ ملايين اللترات من «البنزين» في طرابلس وبنغازي

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط استمرار عمليات سحب وتوزيع المحروقات عبر ميناء ومستودع طرابلس النفطي بوتيرة تشغيلية مرتفعة، وذلك في إطار الخطة المعتمدة لدعم استقرار إمدادات الوقود داخل العاصمة طرابلس وضواحيها.

وأوضحت الشركة أن إجمالي كميات البنزين المسحوبة خلال الفترة من الساعة 00:00 حتى 19:15 بلغ نحو 7.705 مليون لتر، جرى توزيعها على شركات التوزيع وفق جداول تشغيلية محددة تهدف إلى ضمان انسيابية الإمدادات واستقرارها في السوق المحلي.

وتصدرت شركة ليبيا نفط قائمة الكميات المسحوبة بإجمالي 2.000 مليون لتر، تلتها شركة الراحلة بكمية بلغت 1.710 مليون لتر، ثم شركتا الشرارة والثقة بواقع 880 ألف لتر لكل منهما.

وسجلت شركة البريقة سحب 1.190 مليون لتر، في حين بلغت حصة الطرق السريعة 520 ألف لتر، إضافة إلى 55 ألف لتر خُصصت لجهات عامة، مع تحويل 470 ألف لتر إلى مدينة مصراتة ضمن آلية التوزيع المعتمدة.

وأكدت الشركة تنفيذ تزويدات استثنائية إضافية لصالح 17 محطة وقود، بإجمالي 760 ألف لتر من البنزين، في إطار ترتيبات تشغيلية تستهدف تقليل الضغط على المحطات داخل طرابلس والمناطق المجاورة وتعزيز انسيابية التوزيع.

وفي مدينة بنغازي، أفاد مدير منطقة بنغازي علي الزليتني باستمرار عمليات التزود بالمحروقات عبر مستودع رأس المنقار النفطي بوتيرة منتظمة، مع تسجيل سحب نحو 4.310 مليون لتر من البنزين، إضافة إلى 267 ألف لتر من وقود الديزل “النافطة”.

وأوضح الزليتني أن شركة ليبيا نفط تصدرت أيضًا عمليات السحب في بنغازي بإجمالي 2.070 مليون لتر من البنزين، بينما تواصل بقية شركات التوزيع عمليات السحب وفق الوتيرة التشغيلية المعتادة، بما يعزز استقرار الإمدادات داخل المدينة وضواحيها.

وأشار إلى استمرار أعمال التشغيل والمتابعة على مدار الساعة لضمان انسيابية التوزيع والحفاظ على استقرار السوق المحلي في مختلف مناطق بنغازي الكبرى.

كما نشرت شركة البريقة لتسويق النفط بيانًا عبر منصاتها الرسمية بعنوان “مؤشرات إيجابية على تحسن أوضاع التزود بالمحروقات”، أكدت فيه تسجيل انخفاض في الازدحام أمام عدد من محطات الوقود، نتيجة انتظام التوريدات ورفع معدلات السحب والتوزيع خلال الأيام الماضية.

وأضافت الشركة أن خططها التشغيلية، بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط وشركات التوزيع والجهات ذات العلاقة، مستمرة لتعزيز الإمدادات وضمان وصول الوقود إلى المحطات في مختلف مناطق التشغيل.

وأكدت استمرار العمل على مدار الساعة لمعالجة أي اختناقات تشغيلية، بما يسهم في استقرار السوق المحلي وتحسين انسيابية التوزيع، مع توجيه الشكر لجميع الجهات والعاملين في سلسلة الإمداد والنقل والتوزيع.