البريقة: صيانة المستودع النفطي بمطار غات ماتزال مستمرة

أفادت شركة البريقة لتسويق النفط باستمرار أعمال صيانة في المستودع النفطي بمطار غات من قبل فريق الصيانة التابع للشركة.

وأوضحت البريقة أنّ فريق الصيانة قطع شوطا كبيراً في أعمال الصيانة، التي قاربت من الانتهاء، مشيرة إلى أنّ العملية تستهدف تسهيل عمل المطار و تسيير الرحلات والحد من المشاكل والمعوقات وتجهيز وإعادة تشغيل المستودع المتوقف منذ ما يقارب 10 سنوات.

وأضافت البريقة أنّ أعمال الصيانة تأتي بالمجهود الذاتي ضمن الخطة التي تبنتها لجنة الإدارة في الدفع بالعناصر الوطنية في صيانة البنية التحتية لكافة مستودعات الشركة دونما استثناء.