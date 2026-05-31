البريقة: عمليات «توزيع الوقود» مستمرة دون توقف

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط استمرار عمليات توزيع الوقود من مستودعاتها، ضمن جهودها لضمان استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات السوق المحلي في مختلف المناطق.

وفي مستودع مصراتة النفطي، جرى توزيع 6.67 مليون لتر من البنزين و2.62 مليون لتر من وقود الديزل، حيث تم توجيه الكميات إلى شركات التوزيع وفق الخطة المعتمدة، في إطار عمليات الضخ والسحب المستمرة لدعم استقرار الإمدادات في المنطقة الوسطى.

وأكدت الشركة أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة تزويد تهدف إلى تعزيز توفر الوقود وضمان انسيابية توزيعه، بما يلبي احتياجات المواطنين ويحد من أي اختناقات في السوق المحلي.

كما واصلت شركة البريقة عمليات التوزيع من مستودع الزاوية النفطي، حيث جرى تزويد شركات التوزيع بالكميات المخصصة من الوقود خلال يوم السبت الموافق 30 مايو 2026، ضمن الجهود الرامية إلى ضمان استمرارية الإمدادات في مختلف المناطق.

وشددت الشركة على أن هذه الجهود تندرج ضمن الخطة التشغيلية العامة التي تهدف إلى الحفاظ على انسيابية عمليات التزويد واستقرار سوق الوقود، مع استمرار حركة الشاحنات دون توقف لضمان تغطية الطلب المتزايد.

وتأتي هذه التحركات في ظل اعتماد السوق المحلي على التوزيع المنتظم للوقود عبر المستودعات الرئيسية، لضمان عدم حدوث نقص في الإمدادات والحفاظ على استقرار الخدمات الحيوية المرتبطة بالطاقة والنقل.