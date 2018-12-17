البريقة للنفط: إمدادات الوقود والغاز مستمرة بشكلها الطبيعي

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط تواصل عمليات الاستلامات البحرية والإمدادات للوقود والغاز.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الرسمي أن الناقلة ريزبون الراسية بالرصيف البحري لميناء الشعاب تستعد للمغادرة بعد أن انهت تفريغ شحنتها من وقود البنزين والمقدرة بحوالي 32,000,000 مليون لتر لتسمح للناقلة أنوار أفريقيا التي تتأهب للدخول والبدء في عملية تفريغ حمولتها من وقود البنزين والمقدرة بحوالي 32,000,000 مليون لتر في حين مازالت الناقلة غاز يونايتد (Gas united) مستمرة في تفريغ حمولتها من الغاز المسال والمقدرة بحوالي 3745 طن.

كما أعلنت شركة البريقة عن تفريغ الناقلة تازربو الراسية بميناء مصراتة البحري شحنتها من الغاز المسال بحوالي 1647 طن ،ومن المتوقع دخول الناقلة أنوار الخليج وعلى متنها شحنة من وقود كيروسين الطيران والتي تقدر بحوالي 5042 طن متري.

هذا وأشارت شركة البريقة لتسويق النفط أن عمليات الإمداد مستمرة بشكلها الطبيعي والاعتيادي من مستودع الزاوية عبر خطوط الإمداد، وأن الوقود متوفر في كافة المحطات بكميات كبيرة.