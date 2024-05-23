البريقة للنفط :الوقود بنوعيه متوفر في جميع المحطات

أكدت شركة البريقة للنفط، أن مخزون الوقود في صهاريج مستودع رأس المنقار تحافظ على معدلاتها الطبيعة، وشركات التوزيع تستلم مخصصاتها من الوقود بنوعيه (البنزين والديزل).

ونقلت صحيفة الأنباء الليبية عن مدير المكتب الإعلامي بشركة البريقة بالمنطقة الوسطى والشرقية، محمد عبد الله ناجي، اليوم الخميس، أن ما حدث من ازدحام بالمحطات، كان بسبب الشائعات.

وأوضح ناجي أن الوقود متوفر، وما حدث كان بسبب نزول مستوى خزانات التخزين بالشركة، مما سبب تقليل الكميات التي تغذي المحطات، مشيرا إلى أن المعدل الطبيعي لمخزون الوقود بمحطات التوزيع يكفي لمدة يومين، لكن نتيجة ما تداول من شائعات، استنفدت المحطات كمياتها من الوقود، ولم يعد يكفي لنصف يوم.

يذكر أن الناقلة “كويتي سايلور” للوقود، رست أمس الأربعاء في الرصيف النفطي لتفريغ حمولتها المقدرة بــ (24.926) طنا، من وقود البنزين وتفرغ بخزانات مستودع رأس المنقار، وفق الجدول الزمني المعد، وضمن الخطة الرامية لتعزيز إمدادات الوقود في المنطقة.