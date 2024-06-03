البريقة للنفط تنفذ أعمال صيانة للرصيف النفطي في بنغازي

يواصل قسم الصيانة بالرصيف النفطي بشركة البريقة لتسويق النفط ، تنفيذ أعمال صيانة وتطوير للبنية التحتية للرصيف النفطي ببنغازي.

وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين، إن العمل جار على تنصيب منصة جديدة لتزويد السفن، تحت إشراف مباشر من قبل عضو مجلس الإدارة للمناطق الوسطى والشرقية والتزويد البحري والجودة و الصيانة ، ومدير الإدارة العامة ومدير إدارة الصيانة ومنسقها في المنطقة.

وأوضحت الشركة، أن هذه الأعمال تهدف لتحسين وتطوير البنية التحتية للرصيف النفطي، وضمان كفاءة عمليات تزويد السفن، في إطار جهود الشركة الحثيثة لتحديث وتطوير منشآتها البحرية وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية والخدمية .