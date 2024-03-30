البريقة للنفط تنفي وجود أي نقص في مادة الزيت الثقيل

نفت شركة البريقة لتسويق النفط، ما تم تداوله من ادعاءات على منصات التواصل الاجتماعي، مفادها تقصير الشركة في توفير منتج الزيت الثقيل لمحطة تحلية المياه ببلدية طبرق.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن ما يتم تداوله بعيد كل البعد عن الواقع، حيث إن العمليات التشغيلية بكافة مستودعات ومواقع الشركة تسير وفق المجدول وتلبي كل الطلبيات لكافة كبار الزبائن والمستهلكين في مواعيدها و دون تأخير ووفق الفراغات المتاحة من سعات تخزينية.

وأشارت الشركة في بيانها الى ان تعليمات صدرت لمدير منطقة تشغيل طبرق، بضرورة متابعة أسباب نقص وقود الزيت الثقيل عن محطة تحلية المياه بلدية طبرق، حيث تبين أن مخزون خزانات محطة التحلية تسمح باستمرار تشغيلها حتى موعد استلام الشحنة الجديدة والمقررة من شركة البريقة لصالح الشركة المشغلة. و أكدت الشركة انه لتلافي أي عراقيل أو قصور تم العمل بضرورة الاسراع في تعزيز مخزون خزانات المحطة بتوفير شحنة استعجالية، تقدر بحوالي (1200) طن، وتم التنسيق مع المختصين بالمحطة لاستلامها اليوم السبت.