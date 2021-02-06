«البريقة للنفط» تُؤكد توفر الوقود وتدعو إلى عدم الانجرار وراء الشائعات

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن أنهاء الناقلة أنوار الخليج تفريغ كامل شحنتها من وقود البنزين، و رست مكانها الناقلة أنوار أفريقيا بحمولتها البالغة 34,000,000 مليون لتر من وقود البنزين وبدأت في عملية التوزيع والضخ على شاحنات شركات التوزيع مباشرة للمحطات.

وأفادت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن الناقلة النفطية “أنوار الخليج” كانت قد أنهت عملية تفريغ شحنتها من وقود بنزين السيارات بعد أن كانت قد شرعت بعمليات الضخ والتفريغ وغادرت مساء أمس الجمعة.

كما نوهت البريقة للنفط أن الناقلة أنوار ليبيا متوقع وصولها مساء اليوم السبت على منطقة المخطاف بميناء طرابلس البحري.

وطمأنة البريقة لتسويق النفط المواطنين بأن العمليات التشغيلية والتزويد لشركات التوزيع مستمرة والوقود متوفر وإن عملية استمرار الإمدادات من مستودعات الشركة كذلك مستمرة.

وفي سياق متصل، في وقت سابق قد نوهت البريقة المواطنين على عدم الإنجرار وراء الشائعات التي تهدف الي خلق أزمة ليس لها مبرر تنعكس علي المواطن البسيط، وان عمليات التوزيع المباشر من الميناء سببه خروج الخزانات الاستراتيجية التابعة للشركة عن العمل بسبب تعرضها للتدمير جراء الحروب والاشتباكات المسلحة والتي تحتاج لميزانية مالية كبيرة لصيانتها و إعادة بنائها و تشغيلها وهو الامر الذي يحتاج لدعم من السلطة التنفيذية بالدولة.