«البريقة للنفط» تُندد بالتهديدات التي طالت مُوظفيها في بنغازي

نددت شركة البريقة لتسويق النفط بالمحاولات الرامية لترهيب موظفيها من قِبل المجلس الموازي وغير الشرعي. حيث أُجبِر الموظفون في بنغازي الأربعاء الماضي، على توقيع اتفاقات لتسليم وظائفهم.

وأوضحت الشركة فبي بيان، الجمع، أنه قد صدرت تعليمات توقيع اتفاقات تسليم الوظائف عن عضو لجنة الإدارة الموقوف عن العمل، خير الله صالح، وهو محل تحقيق من قِبل مكتب المدعي العام في تهم فساد.