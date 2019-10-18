«البريقة للنفط» تُندد بالتهديدات التي طالت مُوظفيها في بنغازي

نددت شركة البريقة لتسويق النفط بالمحاولات الرامية لترهيب موظفيها من قِبل المجلس الموازي وغير الشرعي. حيث أُجبِر الموظفون في بنغازي الأربعاء الماضي، على توقيع اتفاقات لتسليم وظائفهم.
وأوضحت الشركة فبي بيان، الجمع، أنه قد صدرت تعليمات توقيع اتفاقات تسليم الوظائف عن عضو لجنة الإدارة الموقوف عن العمل، خير الله صالح، وهو محل تحقيق من قِبل مكتب المدعي العام في تهم فساد.
وأعربت إدارة شركة البريقة لتسويق النفط عن رفضها التام لمحاولة ترهيب الموظفين وتعطيل عمليات الشركة من أجل التغطية على اختلاس الأموال العامة، بحسب البيان.
كما أكدت الشركة على أنها تعمل بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط من أجل اتخاذ كافة التدابير اللازمة لملاحقة كافة المتورطين في هذه الأعمال محليا ودوليا.
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