البريقة: مستمرون بمتابعة «محطات الوقود» وضمان استقرار الإمدادات

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط تنفيذ جولة ميدانية في مدينة سبها استهدفت عدداً من محطات الوقود العاملة على مدار 24 ساعة، في إطار جهودها الرامية إلى ضمان استمرارية الإمدادات النفطية والمحافظة على استقرار خدمات التزويد بالمحروقات في المنطقة الجنوبية.

ورافق مكتب الإعلام بالشركة فريق التفتيش والأمن الصناعي بمنطقة سبها خلال الجولة، التي شملت متابعة سير العمل داخل المحطات والتأكد من انتظام عمليات تزويد الوقود للمواطنين وفق الآليات المعتمدة.

كما تضمنت الجولة الوقوف على مستوى جاهزية المحطات والخدمات المقدمة للجمهور، إلى جانب متابعة سير عمليات التشغيل والتأكد من استمرار تقديم الخدمة بصورة منتظمة.

وأكدت شركة البريقة لتسويق النفط مواصلة جهودها الميدانية لمتابعة محطات الوقود وتعزيز انسيابية توزيع المحروقات بمختلف مناطق الجنوب، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والمحافظة على استقرار الخدمة دون انقطاع.

وأشارت الشركة إلى أن فرقها المختصة تواصل تنفيذ برامج المتابعة والتفتيش الميداني بشكل مستمر، دعماً لخططها الرامية إلى تعزيز كفاءة منظومة التوزيع وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية التشغيلية.

هذا وتضطلع شركة البريقة لتسويق النفط بمهمة توزيع المحروقات وتوفيرها في مختلف المدن والمناطق الليبية، وتولي اهتماماً خاصاً بمناطق الجنوب نظراً لاتساع رقعتها الجغرافية وأهمية ضمان تدفق الوقود إليها بشكل منتظم، عبر جولات ميدانية وبرامج رقابية تستهدف دعم استقرار الإمدادات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.