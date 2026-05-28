البريقة: منظومة الوقود متكاملة وتوزيع الإمدادات مستمر دون انقطاع

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط أنها تتابع ما يُثار في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن أوضاع الوقود في البلاد، مشددة على أهمية فهم طبيعة عمل منظومة المحروقات باعتبارها منظومة متكاملة تتوزع فيها المهام بين عدة جهات تشغيلية ورقابية وأمنية.

وأوضحت الشركة أن المؤسسة الوطنية للنفط والجهات المختصة تتولى مهام اعتماد وتنفيذ خطط توريد شحنات الوقود من الخارج، في حين تتولى شركة البريقة بعد وصول الشحنات عمليات الاستلام والتفريغ والتخزين وإدارة المستودعات، إضافة إلى تخصيص الكميات لشركات التوزيع وفق الخطط التشغيلية المعتمدة.

وبيّنت أن شركات التوزيع المالكة للمحطات تتولى بدورها نقل الوقود إلى محطاتها وتشغيلها وتقديم الخدمة للمواطنين، وهو ما يجعل منظومة الوقود سلسلة مترابطة تبدأ من التوريد وتنتهي بوصول المنتج إلى المستهلك النهائي.

وأضافت الشركة أن قضايا مثل التهريب أو التأخير في النقل أو الازدحام داخل المحطات أو تعطل بعض عمليات السحب والتوزيع، تُعد ملفات متداخلة ترتبط بعوامل تشغيلية وأمنية ولوجستية، وتُعالج بشكل مشترك بالتنسيق مع لجنة متابعة الوقود ومشتقاته التابعة لوزارة الداخلية، إلى جانب الأجهزة الأمنية والرقابية ذات العلاقة.

وأكدت البريقة أن الازدحام في بعض المحطات لا يعكس بالضرورة نقصًا في الإمدادات داخل المنظومة، مشيرة إلى أن عمليات التوريد والسحب والتوزيع مستمرة بشكل يومي وبكميات كبيرة، يتم الإعلان عنها للرأي العام ضمن سياسة الشفافية.

وجددت الشركة التزامها بمواصلة العمل مع شركائها من شركات التوزيع والجهات المختصة لضمان استقرار الإمدادات، والتعامل مع أي اختناقات قد تظهر في بعض المناطق خلال فترات الذروة وارتفاع الطلب.

تعتمد ليبيا على منظومة توزيع وقود معقدة تتداخل فيها عدة جهات حكومية وتشغيلية وأمنية، ما يجعل أي خلل في إحدى حلقاتها مؤثرًا على بقية السلسلة، خصوصًا في ظل تفاوت الطلب بين المدن والمناطق.

وخلال السنوات الأخيرة، تكررت شكاوى الازدحام أمام محطات الوقود في بعض المناطق، وهو ما يعزى في كثير من الأحيان إلى عوامل لوجستية وأمنية وتوزيعية، وليس فقط إلى حجم الإمدادات المتوفرة داخل البلاد.