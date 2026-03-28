البريقة: نعمل بكامل طاقتنا لضمان استقرار الإمدادات

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن رفع جاهزية مستودعاتها لاستقبال طلبات موزعي غاز الطهي ومراكز التوزيع في المناطق الغربية والجنوبية، مؤكدة توفر أرصدة تشغيلية كاملة وجاهزة للتوزيع الفوري.

ودعت الشركة جميع الموزعين إلى الإسراع في تفعيل الحجوزات وإتمام إجراءات حجز الطلبيات عبر القنوات المعتمدة، مع ضرورة الالتزام بجدول سحب المخصصات المحددة لضمان استمرارية التوريد إلى مراكز التوزيع.

كما أوضحت الشركة أن انتظام عمليات السحب المباشر من المستودعات يسهم في الحفاظ على معدلات التوفر الطبيعية داخل المناطق ويساعد في استقرار السوق وتوفير الخدمة للمواطنين بشكل منتظم.

وأكدت الشركة أن مستودعاتها تعمل بكامل طاقتها لتسهيل إجراءات الموزعين، مشددة على أن تعاونهم في سحب المخصصات بانتظام يمثل الركيزة الأساسية لضمان وصول غاز الطهي للمواطنين بسهولة ويسر.