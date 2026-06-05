البريقة: وصول «إمدادات الوقود» إلى مستودع سبها

أفادت شركة البريقة لتسويق النفط، بأن مستودع سبها النفطي يواصل، اليوم الجمعة الموافق 5 يونيو 2026، استقبال إمدادات الوقود الواردة تباعًا عبر الشاحنات القادمة من مستودعي مصراتة والزاوية النفطيين، وذلك ضمن البرامج التشغيلية المعتمدة الهادفة إلى دعم استقرار الإمدادات في المنطقة الجنوبية وتعزيز المخزون التشغيلي داخل المستودع.

وأوضحت الشركة أن مستودع سبها النفطي سيباشر اعتبارًا من يوم غدٍ عمليات تزويد شركات التوزيع المالكة والمشغلة لمحطات الوقود، وذلك لصالح المحطات الواقعة ضمن نطاق التزويد المعتمد، في إطار خطة تنظيم تدفق الوقود وضمان وصوله إلى وجهاته المحددة.

كما أشارت المتابعات الميدانية إلى أن حركة التوزيع من المحطات إلى المواطنين تشهد حالة من الاستقرار، مع تراجع ملحوظ في مستويات الازدحام، بالتوازي مع تحسن توفر الوقود داخل محطات الوقود في مدينة سبها والمناطق المجاورة.

وأكدت الشركة أن تكامل الجهود بين الجهات التشغيلية ولجان الأزمة والجهات الأمنية المختصة يمثل عنصرًا أساسيًا في ضمان انتظام حركة الوقود، سواء عبر متابعة مسارات الشحنات أو ضبط آليات التوزيع داخل المحطات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار واستمرار انسيابية الإمدادات.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الجهود الرامية إلى دعم استقرار السوق المحلي للوقود في الجنوب الليبي، وتحسين كفاءة التوزيع وضمان وصول الإمدادات بشكل منتظم إلى المستهلكين.

وتشهد المنطقة الجنوبية في ليبيا بين الحين والآخر تحديات تتعلق بسلاسل الإمداد وتوزيع الوقود نتيجة اتساع المسافات بين المستودعات ومحطات التوزيع، ما يجعل عمليات النقل عبر الشاحنات عنصرًا محوريًا في ضمان الاستقرار.

وتعمل شركة البريقة لتسويق النفط على تعزيز مرونة التوزيع من خلال الربط بين المستودعات الرئيسية في الغرب الليبي والمناطق الجنوبية، بما يساهم في تقليل الضغط على المحطات وتحسين توفر الوقود للمواطنين.