البريقة: وصول «34 مليون لتر بنزين» لتعزيز الإمدادات

تتواصل في مستودع ميناء طرابلس البحري، اليوم 15 يونيو 2026، أعمال تفريغ حمولة الناقلة “EASTERLY SYMPHONY” البالغة 34 مليون لتر من وقود البنزين، وفق ما أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط.

وبحسب الشركة، تأتي هذه العمليات ضمن الجهود التشغيلية المستمرة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الوقود، وضمان استقرار الإمدادات الموجهة إلى محطات التوزيع في العاصمة طرابلس والمناطق المحيطة بها.

وأكدت شركة البريقة لتسويق النفط أن هذه الخطوة تندرج في إطار خططها الرامية إلى تأمين تدفق الوقود بشكل منتظم، بما يواكب الطلب المحلي ويحد من أي اختناقات محتملة في الإمدادات.

وتأتي هذه الشحنات في ظل اعتماد السوق المحلي على عمليات الاستيراد البحري لتغطية جزء من الطلب على الوقود، حيث تلعب موانئ طرابلس دوراً محورياً في استقبال الشحنات وتوزيعها على محطات الوقود، ضمن منظومة تهدف إلى استقرار الإمدادات في العاصمة والمناطق القريبة.