البريقة ومصرف الجمهورية.. مؤسسات الدولة تتبادل الاتهامات لتبرير التقصير

نفت شركة البريقة لتسويق النفط الخبر الذي نُشِر عبر الصفحة الرسمية لمصرف الجمهورية على موقع فيسبوك، فيما يخص عدم تزويد المصرف بوقود الديزل لتشغيل المولد في حال انقطاع الكهرباء.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء: “وفي الوقت الذي تشكر فيه شركة البريقة لتسويق النفط كل الجهات التي تتعامل معها سواء الخاصة منها او العامة ومن ضمنها المصرف ، و إذ تذكر الجميع بأنها لا تستثني أحد من الاستفادة من خدماتها ومشتقاتها النفطية والدليل كل المجهودات الجادة التي يقوم بها رجال الشركة الأوفياء لتوفير احتياجات المواطن الكريم رغم الظروف التي تمر بها البلاد والعباد وهو في نهاية الأمر حق المواطن علينا فنحن أيضا مواطنون لنا ما لنا وعلينا ما علينا فكلنا في منظومة الدولة فالتقصير يؤثر علينا كما يؤثر على أي مواطن في بلادنا الحبيبة”.

وأعربت لجنة إدارة الشركة عن استيائها من الجز باسم شركة البريقة لتسويق النفط في أخبار مغلوطة وعارية عن الصحة، بخصوص عدم تزويد المصرف بوقود الديزل، مشيرة إلى أن جميع المصارف وبالأخص مصرف الجمهورية بجميع فروعه يتم تزويدهم بوقود الديزل من قِبل شركة البريقة لتسويق النفط وهذا موثق لديها بالمستندات وبنماذج الحجز للمصارف لطلبيات الوقود.



بيان توضيحي السادة زبائن مصرف الجمهورية الكرام نود إعلامكم بأنّه نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي المتكرر ولساعات… Gepostet von ‎مصرف الجمهورية Jumhouria Bank‎ am Mittwoch, 29. Juli 2020