البريكان يهاجم بنزيما.. ويوجه رسالة لمحمد صلاح

خرج مهاجم نادي أهلي جدة السعودي، فراس البريكان، بتصريحات مثيرة حول الصفقات التي أبرمتها أندية دوري “روشن” لكرة القدم للمحترفين، خلال الصيف الماضي.

واستقطبت أندية دوري “روشن” للمحترفين، العديد من نجوم كرة القدم من أوروبا، مثل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة.

وحاول الثنائي السعودي الهلال والاتحاد، التعاقد مع المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، ولكن “الريدز” رفض رحيله.

وبهذا الصدد، قال فراس البريكان في تصريحات خلال برنامج المقالب “رامز جاب من الآخر” عبر شبكة قنوات “إم بي سي”: “أتمنى انضمام صلاح لفريق الأهلي”.

وأضاف: كريم بنزيما لم يقدم المستوى المطلوب، فهو لا يستحق الأموال التي يحصل عليها.

واختتم فراس البريكان: مستوى بنزيما على عكس رونالدو الذي يستحق ما يحصل عليه بكل تأكيد.

وتشير تقارير صحفية إلى أن بنزيما يتقاضى أكثر من 100 مليون يورو سنويا رفقة الاتحاد، فيما يحصل رونالدو على الضعف.

ويتعرض كريم بنزيما لانتقادات حادة من قبل الجماهير والصحافة السعودية بسبب تذبذب مستواه وأزماته المستمرة، حيث شارك في 23 مباراة مسجلا 12 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة.