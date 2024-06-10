البطاطا الحلوة.. منجم للفيتامينات ومضادات أكسدة

إن البطاطا الحلوة بألوانها المتعددة، بداية من اللون البرتقالي الشهير مرورًا بالألوان البيضاء والصفراء والبنية والحمراء والوردية بل والأرجوانية، توفر عناصر غذائية مختلفة.

وبحسب ما نشره موقع “ويب ميد”، يُعتقد أن البطاطا الحلوة ذات اللحم الأرجواني تحتوي على مستويات عالية جداً من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات وبالتالي فإنها تساعد على إحداث توازن الجذور الحرة، والتخلص من المواد الكيميائية التي تضر بخلايا الجسم، بالإضافة إلى المزايا الصحية الأخرى التالية:

فيتامين A

يمكن لحبة بطاطا حلوة واحدة مخبوزة متوسطة الحجم أن تمنح الجسم 160% من الكمية الموصى بتناولها من فيتامين A، الذي يعد مهمًا لتعزيز صحة العينين والبشرة.

بيتا كاروتين

تحتوي البطاطا الحلوة ذات اللون البرتقالي الغامق على بيتا كاروتين، وهو مضاد للأكسدة يُعتقد أنه يقي من الأمراض، بما يشمل بعض أنواع السرطان وكذلك أمراض العيون.

البروتياز

توصل فريق من العلماء إلى أن البطاطا الحلوة تحتوي على بروتين فريد يسمى مثبط البروتياز، الذي تبين عند اختباره ضد الخلايا السرطانية، أنه يؤدي إلى توقف نمو بعضها.

الفيتامينات والمعادن

إن البطاطا الحلوة غنية بفيتامين C، الذي ينشط جهاز المناعة. كما تساعد مستويات البوتاسيوم العالية في التحكم في ضغط الدم، بينما يعزز الكالسيوم صحة العظام.

الحديد

وتعد البطاطا الحلوة مصدرًا جيدًا للحديد، بخاصة أنها تحتوي على الكثير من فيتامين C، الذي يمكن أن يساعد الجسم على امتصاص الحديد غير الهيم بشكل أفضل.

ألياف رائعة

إذا كان الشخص يهدف إلى إنقاص وزنه، فإن البطاطا الحلوة مليئة بالألياف الرائعة، وفيما تتميز البطاطا البيضاء بأنها خالية من الدهون، فإن البطاطا الحلوة ذات الألوان الأخرى تحتوي على سعرات حرارية وكربوهيدرات أقل قليلاً.