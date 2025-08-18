البطل الليبي «محمود حامد» يحقق 3 قلائد برونزية في غانا

منح الرباع الليبي محمود حامد بلاده أول ثلاث قلائد برونزية في افتتاح منافسات البطولة الأفريقية لفئتي الشباب والناشئين في رياضة رفع الأثقال، ضمن فئة وزن 56 كجم، والتي تحتضنها دولة غانا.

ويُعد هذا الإنجاز بداية قوية للبعثة الليبية المشاركة، ويعكس تطور مستوى الرباعين الشباب، ودعم البرامج الرياضية المخصصة لهم.

وهنّأ العديد من المتابعين والمؤسسات الرسمية البطل محمود على هذا التتويج المشرف، مؤكدين أن مثل هذه النجاحات تُعد مصدر فخر واعتزاز لكل الليبيين.

هذا وتُقام البطولة الأفريقية لرفع الأثقال لفئتي الشباب والناشئين لعام 2025 في العاصمة الغانية أكرا، تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لرفع الأثقال، وبمشاركة واسعة من دول القارة، بما في ذلك ليبيا، مصر، تونس، الجزائر، نيجيريا، جنوب أفريقيا، والمغرب، وغيرها.

وتهدف البطولة إلى تطوير رياضة رفع الأثقال على مستوى الفئات السنية، واكتشاف المواهب الصاعدة تمهيدًا لإعدادها للاستحقاقات الدولية، وعلى رأسها الألعاب الأولمبية للشباب وبطولات العالم.

وتُعد هذه البطولة منصة مهمة لإثبات الوجود في الساحة الأفريقية، كما تمنح المتفوقين فرصة لتحسين تصنيفهم القاري والدولي، إضافةً إلى اكتساب الخبرة التنافسية في أجواء احترافية.