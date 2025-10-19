وزارة الرياضة تدعم بطل الكاراتيه «أبودبوس» بمشوار التأهل إلى مصر

واصل البطل محمد أبودبوس تألقه في فرنسا ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة العالم التي ستقام في مصر خلال شهر ديسمبر المقبل، محققًا فوزين مهمين يعززان من فرص تأهله إلى البطولة العالمية للكاراتيه.

وجاء الفوز الأول على حساب اللاعب السنغالي بعد أداء قوي ومتميز، أعقبه انتصار ثانٍ مستحق على لاعب كندي، ليؤكد أبودبوس جاهزيته الفنية والبدنية العالية وروحه التنافسية الكبيرة.

وتأتي هذه المشاركات المتميزة بدعم ورعاية من وزارة الرياضة، التي تواصل جهودها في تمكين الرياضيين ودعم تمثيل المملكة في المحافل الدولية.

وتُعد هذه الانتصارات خطوة مهمة في مشوار البطل أبودبوس نحو التأهل وتمثيل بلاده في البطولة العالمية، وسط إشادة واسعة من المتابعين بأدائه المميز.