البطل «محمد القويري» يتوج بالقلادة الفضية في «بطولة آسيا المفتوحة للجودو»

تألق البطل الليبي الشاب محمد القويري في بطولة آسيا المفتوحة للجودو، التي احتضنتها المملكة الأردنية الهاشمية، حيث قدم أداءً لافتًا أطاح فيه بمنافسيه واحدًا تلو الآخر، ليظفر عن جدارة بـالقلادة الفضية ضمن فئته.

هذا الإنجاز يضاف إلى سجل القويري الرياضي المشرف، ويؤكد الحضور الليبي المميز على الساحة الآسيوية والدولية في رياضة الجودو.

يذكر أن بطولة آسيا المفتوحة للجودو هي إحدى البطولات المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للجودو (IJF)، وتُقام بشكل دوري في عدد من الدول الآسيوية، ونسخة هذا العام أُقيمت في المملكة الأردنية الهاشمية، وشهدت مشاركة واسعة من عدد من الدول، مما منح المنافسات طابعًا قويًا ورفع من قيمة التتويج فيها.