البطن الكبير.. مؤشر على هذه الأمراض القاتلة

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن السبب في ذلك يرجع إلى أن الدهون، التي تتراكم في الكبد والبنكرياس، تُعيق إنتاج هرمون الأنسولين، الذي يعمل على خفض

مستوى السكر بالدم

، كما أن

الخلايا الدهنية

تتسبب في إفراز هرمونات ومواد ضارة بالجسم، والتي تتسبب على سبيل المثال في تكلس الأوعية الدموية.