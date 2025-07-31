مسؤول أمريكي: ترامب يسعى لاتفاق سلام بشأن أوكرانيا بحلول 8 أغسطس

صرح نائب القائم بالأعمال الأمريكي لدى الأمم المتحدة جون كيلي، اليوم الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب يهدف إلى التوصل لاتفاق بشأن أوكرانيا بحلول 8 أغسطس.

وخلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا، قال كيلي: “يجب على روسيا وأوكرانيا الاتفاق على وقف إطلاق النار وتحقيق سلام دائم. لقد حان الوقت للتوصل إلى اتفاق”.

وأكد أن ترامب “أوضح أن ذلك يجب أن يتم بحلول 8 أغسطس”، مشيراً إلى استعداد الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات إضافية لضمان السلام.

وكان ترامب قد منح روسيا وأوكرانيا مهلة 50 يوماً للتوصل إلى اتفاق، مهدداً بفرض رسوم تجارية بنسبة 100% على موسكو وشركائها في حال الفشل، قبل أن يختصر المهلة إلى 10-12 يوماً معرباً عن خيبة أمله في التقدم.

وفي الوقت نفسه، أقر ترامب بعدم تأكد فعالية هذه القيود.

بوليانسكي: الجنود الأوكرانيون يرفضون القتال ويحاولون الفرار أو الاستسلام عند أول فرصة

صرح نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، خلال جلسة مجلس الأمن لمناقشة الوضع في أوكرانيا، أن الجنود الأوكرانيين لم يعودوا يرغبون في القتال، ويحاولون الاستسلام أو الفرار عند أول فرصة تتاح لهم.

وأشار بوليانسكي إلى أن “ظهور نبرة مسالمة في تصريحات خصومنا يتزامن مع استنفاد الإمكانات العسكرية لنظام كييف ومموّليه الغربيين”.

وأضاف أن المشكلة ليست فقط في تمويل الدعم العسكري لأوكرانيا، بل في نفاد مخزون الأسلحة التي يمكن إرسالها، وفي عدم رغبة الأوكرانيين في القتال، حيث أصبح إجبارهم على الذهاب للجبهة أكثر صعوبة.

وأكد أن “الكثير من الجنود الأوكرانيين يحاولون الاستسلام أو الفرار عند أول فرصة”، مستشهداً بإحصائيات هيئة الأركان الأوكرانية التي تشير إلى متوسط أكثر من 20 ألف حالة شهرياً.

الكرملين: لا توجد عملية لإعادة الأعمال الأمريكية إلى روسيا والعلاقات التجارية “صفرية”

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه لا توجد أي عملية جارية لإعادة الأعمال التجارية الأمريكية إلى روسيا، نافياً بذلك ما تداوله بعض المحللين والإعلاميين حول هذا الموضوع.

وقال بيسكوف للصحفيين: “لم تكن هناك أي عملية لإعادة الأعمال التجارية الأمريكية إلى روسيا، لذا لا يمكن الحديث عن توقفها”، مشيراً إلى أن “المحللين باتوا يستلهمون أفكارهم من مصادر غير واقعية”.

ورداً على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إن العلاقات التجارية بين موسكو وواشنطن وصلت إلى الصفر ويجب أن تبقى كذلك، قال بيسكوف: “أوافق على أن العلاقات التجارية بالفعل عند مستوى الصفر، لكن لا أتفق على ضرورة أن تبقى كذلك”.

وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر متزايد بين البلدين، خصوصاً بعد تقليص ترامب لمهلة وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا من 50 إلى 10 أيام، مهدداً بفرض رسوم وعقوبات جديدة في حال فشل المفاوضات.