البعثة الأممية: أولويتنا هي مساعدة ليبيا على إجراء انتخابات

أكد الأمين العام المساعد للبعثة الأممية في ليبيا، رايزدون زينينغا، أن أولوية البعثة هي مساعدة ليبيا على إجراء انتخابات توحد الليبيين وتحقق الاستقرار وتفضي إلى مؤسسات شرعية مقبولة من جميع الليبيين.

زينينغا وخلال لقاءه بمجموعة من الأحزاب شدّد على الدور المهم للأحزاب السياسية في الجهود المبذولة لبناء نظام سياسي ديمقراطي في ليبيا.

وعبّر المشاركون عن أهمية إجراء الانتخابات بما يحقق تطلعات الليبيين في استقرار ليبيا، معربين عن مخاوفهم بشأن الحاجة إلى المزيد من شمولية الإطار الانتخابي وأهمية بناء توافق الآراء، لضمان قبول الجميع لنتائج الانتخابات، وضمان أمن المرشحين والناخبين.

واستمع زينينغا إلى وجهات نظر ممثلي الأحزاب السياسية، بشأن العملية الانتخابية الجارية.