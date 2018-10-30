البعثة الأممية.. إدانة لهجوم الفقهاء وتنديد بالوضع الأمني

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن إدانتها بشدة للاعتداء الدامي الذي تعرضت له بلدة الفقهاء في وسط ليبيا خلال عمل انتقامي وحشي نفذه تنظيم داعش وأسفر عن مقتل أربعة مدنيين تم إعدام اثنين منهم أمام العامة، وخطف تسعة على الأقل حسب بيان للبعثة.

كما تقدمت البعثة بخالص تعازيها لأسر الضحايا داعيةً إلى الإفراج الفوري عن المخطوفين وعودتهم إلى أسرهم بشكل آمن.

هذا وذكرت البعثة في بيانها أطراف النزاع بوجوب التزامهم بحماية المدنيين داعية إياهم إلى الكف فوراً عن استهداف المدنيين والأهداف المدنية إمتثالاً للقانون الإنساني الدولي.